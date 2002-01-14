『カカトゥ ナイロンドローストリング3wayトートバッグ 07-00-12490 レディース LBR【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 23時 58分に出品され03月21日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カカトゥ ナイロンドローストリング3wayトートバッグ 07-00-12490 レディース LBR



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ28cmxマチ15cm

・ポケットの数:2(外側0/内側2)

・持ち手の全長:22cm

・留め具の種類: リボン・ひも

・表地: フェイクレザー

・重量:460g



【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 25.65 cm

奥行 : 39.37 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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ナイロンドローストリング3wayトートバッグ

07-00-12490

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