『カカトゥ ナイロンドローストリング3wayトートバッグ 07-00-12490 レディース LBR【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 23時 58分に出品され03月21日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カカトゥ ナイロンドローストリング3wayトートバッグ 07-00-12490 レディース LBR
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ28cmxマチ15cm
・ポケットの数:2(外側0/内側2)
・持ち手の全長:22cm
・留め具の種類: リボン・ひも
・表地: フェイクレザー
・重量:460g
【サイズ】
高さ : 7.11 cm
横幅 : 25.65 cm
奥行 : 39.37 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8428円
993 入札履歴
終了
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