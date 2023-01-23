『ROYAL CANIN Japan 4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 猫用 消化器サポート 可溶性繊維 ドライ 500g【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 08時 57分に出品され03月30日 08時 57分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ROYAL CANIN Japan 4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 猫用 消化器サポート 可溶性繊維 ドライ 500g
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 2.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8427円
111 入札履歴
終了
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