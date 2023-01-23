『【×24個】ロート製薬 肌研 (ハダラボ) 極潤 ヒアルロン泡洗顔 160mL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 55分に出品され03月03日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品説明 メイクも落とせる泡洗顔料。ポンプを押すだけでメレンゲのような泡が生まれます。弾力感のある泡が、肌をやさしく洗いあげます。 ご使用方法 手をぬらしたあと、適量（約2〜3プッシュ）を手にとりやさしく洗い、その後よく洗い流してください。※アイメイクなどのポイントメイクには、専用リムーバーのご使用をおすすめします。 成分表記 水、BG、ココイルグルタミン酸2Na、PEG-8、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、グリセリン、ソルビトール、ココイルメチルタウリンタウリンNa、アセチルヒアルロン酸Na（スーパーヒアルロン酸）、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（肌吸着型ヒアルロン酸）、ワセリン、クエン酸、ポリクオタニウム-7、EDTA-2Na、BHT、メチルパラベン 注意事項 製品の外観・仕様パッケージ等が予告なく変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。

メーカー ロート製薬株式会社 生産国 日本製 商品区分 化粧品 広告文責 株式会社ランガル 06-6535-5515 商品カテゴリ bellashopヤフー店 ら行 ロート製薬 コスメ、美容、ヘアケア スキンケア、基礎化粧品 洗顔

JANコード/ISBNコード 4987241145614

商品コード b019-set1675