『自動膨張大型テント専用六角空気充填パッド 防水仕様 軽量タイプ 登山・キャンプ・アウトドア・ファミリーテント用に最適【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 56分に出品され04月07日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【設営手順】設営：地面を整地し広げて、真ん中のフレームを持ち上げて、テントは自動的膨らみます。収納：テントの二段目の二段目のフレームを力入れて押して、崩れたテントを折畳めて、ぐるぐる回ってキャリーバッグに収納します。

【用途】アウトドア、キャンプ、野外フェス、ピクニック、ビーチ、花見、釣り、登山、運動会などに適用されています。設置も持ち運びも簡単なのでいろんなシーンで大活躍。災害時の避難所では、着替え等の時にも、人目を気にせず、避難された方々のプライバシーが保護できます。



生産国：中国



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