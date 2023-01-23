『自動膨張大型テント専用六角空気充填パッド 防水仕様 軽量タイプ 登山・キャンプ・アウトドア・ファミリーテント用に最適【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 56分に出品され04月07日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【設営手順】設営：地面を整地し広げて、真ん中のフレームを持ち上げて、テントは自動的膨らみます。収納：テントの二段目の二段目のフレームを力入れて押して、崩れたテントを折畳めて、ぐるぐる回ってキャリーバッグに収納します。
【用途】アウトドア、キャンプ、野外フェス、ピクニック、ビーチ、花見、釣り、登山、運動会などに適用されています。設置も持ち運びも簡単なのでいろんなシーンで大活躍。災害時の避難所では、着替え等の時にも、人目を気にせず、避難された方々のプライバシーが保護できます。
生産国：中国
注意事項
商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。
サイズは実際の商品とは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
製品アップデートにより、細部のデザインが予告なく変更される場合がございます。
バレーヒル(ValleyHill) デュアル PEスティック PLUS レッド 39258 135mmx30mm
¥ 8418
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AYAMAYA テント 2人用 ソロテント 1人用 超軽量 キャンプテント 二重層 防水 山岳テント 防風 防寒 4シーズン 防雨 通気 設
¥ 8418
アライテント アンダーシート3
¥ 8417
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¥ 8417
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¥ 8417
レバーラック ユニフレーム(UNIFLAME) REVO レボラック II 681824
¥ 8417
TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (
¥ 8417
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¥ 8417
テント ワンタッチ 3-4人用 Evajoy 数秒設営 耐水圧3000mm 防水撥水加工 通気性 紫外線防止 防虫通気メッシュ付き 前後ダブ
¥ 8417
FIELDOOR フィールドキャンプドーム100 フライシート付 ライトグレー 20Dポリエステル軽量生地 ペグ＋ロープ?
¥ 8417
glamcamp 軽量 パップ テント 1人用 軍幕 ポリコットン テント メッシュインナ付き多機能 2ポール TC生地 テント 焚火 難燃
¥ 8416
finetrack(ファイントラック) フットプリント（カミナモノポール1用） GY FAG0118
¥ 8416
ファイントラック フットプリント(カミナドーム1) FAG0113 グレー
¥ 8416
ナカジマ アルミ3段ヤス DEX
¥ 8415
ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート ティエラリンド用 258cm×170cm 1431
¥ 8415
落札価格8418円
47 入札履歴
終了
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