『エバニュー EVERNEW 作戦盤 オリタタミハンディボード A ガッコウキキキグ 送料無料 EKD920【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 01時 34分に出品され03月11日 01時 34分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ=幅60cm×高さ45cm
自重=1.8kg
材質=枠:アルミ、ボード面:スチール
マーカー黒1本、イレイザー付
日本製
※当店は株式会社エバニューの正規代理店です。
※こちらの商品は受注生産品の為、お届けまで約30日前後のお時間をいただきます。
※北海道、沖縄、離島地域への配送は別途送料が発生いたします。予めご了承ください。
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落札価格8415円
873 入札履歴
終了
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