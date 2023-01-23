『エバニュー EVERNEW 作戦盤 オリタタミハンディボード A ガッコウキキキグ 送料無料 EKD920【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 01時 34分に出品され03月11日 01時 34分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ=幅60cm×高さ45cm

自重=1.8kg

材質=枠:アルミ、ボード面:スチール

マーカー黒1本、イレイザー付

日本製



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