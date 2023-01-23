『JINTU 420-800mm f/8.3 HD マニュアルフォーカス望遠ズーム レンズにとってニコン一眼レフデジタルカメラレンズD5600【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 12時 52分に出品され03月23日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JINTU 420-800mm f/8.3 HD マニュアルフォーカス望遠ズーム レンズにとってニコン一眼レフデジタルカメラレンズD5600



【商品説明】

・JINTU超望遠ズームレンズ420-800mm。 マニュアルフォーカスレンズ、オートフォーカスなしのMモードでのみ動作します。 日本からのデザイン。 軽量0.8kg、どこへでも持ち運びが簡単。

・SuperHD多層光学系とアルミニウム合金ハウジングにより、ズームロック、三脚ホルダー、レザーケースが統合されたプッシュ/プルズーム

・ニコンデジタルD850、D810、D800、D750、D700、D610、D300、D3100、D3200、D3300、D3400、D3500、D5100、D5200、D5300、D5500、D5600、D7000、D7100、D7200、D7500、D50、 D60



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。