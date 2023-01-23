『(取寄) カブー カブー ヨーホー スリング パック Kavu KAVU Yoho Sling Pack Simple【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 51分に出品され03月10日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Kavu:カブー

商品名：KAVU Yoho Sling Pack

カブー ヨーホー スリング パック

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Simple Stripe

特徴:オーガナイザーパネル、防水

寸法:35.56 x 19.68 x 7.62cm.

パック生地:ナイロン100%

パック ポケット (+ メイン コンパートメント):3

性別:ユニセックス

ベストユース:クライミング

パック容量:6 リットル / 366 立方インチ

旅行期間:日

カテゴリ ファッション

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