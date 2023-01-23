『ボンビアルコン (Bonbi) ネコレスト Hi ナチュラル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 09分に出品され03月28日 06時 09分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド:ボンビアルコン (Bonbi)
規格:4977082751334
商品カラー: ナチュラル
商品サイズ: 高さ76.5、幅44.5、奥行き43.5
この商品について
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44.5×43.5×76.5cm
本体重量:11kg
色ナチュラル
ブランドボンビアルコン (Bonbi)
材質プラスチック
ターゲット種ネコ
発送サイズ: 高さ79、幅48.7、奥行き14
発送重量:10900
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落札価格8413円
868 入札履歴
終了
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