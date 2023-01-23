『京セラ(Kyocera) 旧リョービ 電動彫刻刀 DC-501F 替刃5本セット 4988204 お得な替刃セット付 スイッチONで手軽にガ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 54分に出品され03月30日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,412円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

京セラ(Kyocera) 旧リョービ 電動彫刻刀 DC-501F 替刃5本セット 4988204 お得な替刃セット付 スイッチONで手軽にガ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。