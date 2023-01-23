『エアー ポーチ CABLE?KIT 2 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 45分に出品され03月29日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・Closure: Zipper

・Height 5.9 x Width 8.7 x Depth 2.8 inches (15 x 2

・Number of Pockets: 8 (1 exterior， 7 interior)

・Outer Material: Nylon

・Strap type: Strapless

・Weight: 11.8 oz (320



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エアー

ポーチ

CABLE?KIT

2

ブラック