『エアー ポーチ CABLE?KIT 2 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 45分に出品され03月29日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・Closure: Zipper
・Height 5.9 x Width 8.7 x Depth 2.8 inches (15 x 2
・Number of Pockets: 8 (1 exterior， 7 interior)
・Outer Material: Nylon
・Strap type: Strapless
・Weight: 11.8 oz (320
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8407円
209 入札履歴
終了
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