『ミラー カタカムナ ヤタノカムナミラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 42分に出品され04月06日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カタカムナ ヤタノカムナミラー 単品



【商品説明】

・置くだけで嫌なものを寄せ付けず、跳ね返すパワー。鏡に自分を映すことにより、心の奥の自分の本質である神とつながりましょう。サイズ：１２７×２１３ｍｍ（ミラーサイズ直径１１０ｍｍ） 重量：１４２ｇ カラーシルバー（両面プリント）



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。