『ミラー カタカムナ ヤタノカムナミラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 42分に出品され04月06日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カタカムナ ヤタノカムナミラー 単品
【商品説明】
・置くだけで嫌なものを寄せ付けず、跳ね返すパワー。鏡に自分を映すことにより、心の奥の自分の本質である神とつながりましょう。サイズ：１２７×２１３ｍｍ（ミラーサイズ直径１１０ｍｍ） 重量：１４２ｇ カラーシルバー（両面プリント）
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8406円
184 入札履歴
終了
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