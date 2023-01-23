『C029011J9BDBR SEIKO グランドセイコー 20mm 純正ナイロンバンド ブラック SBGV243/9F82-0AL0用 ネコポス送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 41分に出品され03月21日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：グランドセイコー
商品状態：新品
タイプ：メンズ
型番：C029011J9BDBR
サイズ：A(12時側)：約60mm / B(6時側)：約130mm / C(尾錠幅)：18mm / D(ラグ幅)：20mm
素材：ナイロン
色：ブラック（イエローステッチ）
SBGV243/9F82-0AL0用の純正ナイロンベルトです。
ラグ幅が20mmでしたら取り付け可能です。
ご確認したい内容がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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落札価格8400円
306 入札履歴
終了
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