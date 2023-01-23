『JVCケンウッド ネックスピーカー SP-A7WT NAGARAKU Bluetooth テレビ用 送信機付き 低遅延 高音質 軽量 生活防水 ウェアラブル ワイヤレス（ラッピング不可）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 13時 03分に出品され03月10日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テレビやスマートフォンの音が耳元でクリアに聞こえる
首にかけるだけで"ながら聴き"ができるネックバンドスピーカー
テレビ用のBluetooth(R)送信機つき
テレビ映像と再生音声のズレが少ない低遅延コーデック対応
キッチンでの水しぶきや外出時の雨を気にせず使える生活防水対応(※1)
装着していることを忘れるほどの軽量設計
連続15時間の長時間リスニングに対応
クリアで豊かな高音質サウンド
音声アシスタント機能の起動や接続機器のリモート操作が可能
ハンズ＆イヤーフリー通話に対応したマイクを搭載
2台同時にテレビ音声を楽しめます。
Portable Bluetooth Speakers， A8 Wireless Mini Smart Touch Audio Subwoofer Built-in Noise Reduction Microphone for Hands-Free Calling
¥ 8400
3 x 1 V1 . 4 HDMIスイッチwith ToslinkオプティカルSPDIF ＆amp; RCA L / Rオーディオアウト、3ポートHDMIオーディオ抽出器スプリッタwithリモート、サポート円
¥ 8400
TUNAI Firefly LDAC Bluetooth Receiver: High Resolution Wireless Audio Bluetooth 5.0 Adapter with Audiophile USB DAC 3.5mm AUX for Car/Home Stereo Hi R
¥ 8400
WireWorld Nova Toslink光オーディオケーブル1.0 M
¥ 8400
スパイダー国際s-digo-0003 F Sシリーズデジタルファイバ光学式
¥ 8400
JBL Clip 3， Black Camo - Waterproof， Durable ＆ Portable Bluetooth Speaker - Up to 10 Hours of Play - Includes Noise-Cancelling Speakerphone ＆ Wirele
¥ 8400
SKWプレミアム品質オーディオケーブル3.5 MMオスto 2rcaオスステレオオーディオAux補助ケーブル、高忠実度信号ケーブルwith酸素 - Free銅、od 6.0 MM、スマート
¥ 8400
Pyle Speaker Wall Ceiling Mount Stand - Black Speaker Mounting Bracket w/ Adjustable Swivel Tilt， Retractable Telescopic Arm - Home Surround Sound Sys
¥ 8400
5.25IN DUAL CONE SPEAKR(並行輸入品)
¥ 8400
Dayton Audio ND105-8 4インチ アルミコーン ミッドバス ネオ ドライバー 8オーム
¥ 8400
Kicker BKM604B (41BKM604B) 6-1/2インチ 2ウェイマリンスピーカー
¥ 8400
Sound Oasis スリープ セラピー ピロー スピーカー ホルダー付き 睡眠時にピロー スピーカーを所定の位置に維持 PSH-101
¥ 8400
GoNext GJ2102 (40W 出力) Bluetooth5 スピーカー 最大15時間(約300曲)連続再生 【完全ワイヤレスステレオ/大音量/重低音 /
¥ 8400
ECHOGEAR サウンドバー モンティングブラケット テレビ下用 高さと奥行きを調節可能 テレビとサウンドバーの互換性を最大限に高める Dolby Atmos LG Vizio Bose
¥ 8400
Divoom DITOO-PRO(ディトゥープロ） ブラック ピクセルアートBluetoothスピーカー
¥ 8400
SONY スマートスピーカー Google Assistant対応 Bluetooth対応 防滴 LF-S50G BC ブラック
¥ 8400
山善 キュリオム ワイヤレスシアターバースピーカー ブラック THB-B60(B)
¥ 8400
Xingsiyue Silicone Case for JBL Xtreme 3 Bluetooth Speaker， Portable Ultra-Light Protective Sleeve
¥ 8400
落札価格8400円
595 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！