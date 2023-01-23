『JVCケンウッド ネックスピーカー SP-A7WT NAGARAKU Bluetooth テレビ用 送信機付き 低遅延 高音質 軽量 生活防水 ウェアラブル ワイヤレス（ラッピング不可）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 13時 03分に出品され03月10日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テレビやスマートフォンの音が耳元でクリアに聞こえる

首にかけるだけで"ながら聴き"ができるネックバンドスピーカー

テレビ用のBluetooth(R)送信機つき

テレビ映像と再生音声のズレが少ない低遅延コーデック対応

キッチンでの水しぶきや外出時の雨を気にせず使える生活防水対応(※1)

装着していることを忘れるほどの軽量設計

連続15時間の長時間リスニングに対応

クリアで豊かな高音質サウンド

音声アシスタント機能の起動や接続機器のリモート操作が可能

ハンズ＆イヤーフリー通話に対応したマイクを搭載

2台同時にテレビ音声を楽しめます。