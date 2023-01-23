『散髪用 吸引式バリカン スイトリマー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 45分に出品され03月12日 12時 45分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

散髪用 吸引式バリカン スイトリマー



【商品説明】

・散髪用 吸引式バリカン スイトリマー



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。