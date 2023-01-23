『フィリップス ボディーグルーマー お風呂使用可(カラダ用) BG1022/16【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 50分に出品され03月21日 04時 50分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フィリップス ボディーグルーマー お風呂使用可(カラダ用) BG1022/16
【商品説明】
・サイズ:高さ17.2×幅4.4×奥行2.9cm
・本体材質:ABS樹脂
・本体重量(kg):0.080
・長さ設定:0.5mm(スキンプロテクター)、3mm(コーム)
・防水仕様:本体丸洗い可(IPX7)、お風呂使用可能
・電源:アルカリ単三乾電池 1本
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 9.30 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8400円
279 入札履歴
終了
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