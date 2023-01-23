『ふるさと納税 鹿児島県 錦江町 No.1231 お茶石鹸 笑顔美人 2個セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 21時 37分に出品され04月14日 21時 37分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
笑顔美人（石鹸）100g×2個
※本石鹸の特性上、表面に白い粉や斑点が出る場合がございますが、品質には問題ございません。
安心してご使用下さい。
消費期限
365日
発送期日
ご注文頂いてから2週間前後で発送します。
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
(有)花瀬農園
申込条件
何度も申し込み可
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114 入札履歴
終了
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