『ふるさと納税 鹿児島県 錦江町 No.1231 お茶石鹸 笑顔美人 2個セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 21時 37分に出品され04月14日 21時 37分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

笑顔美人（石鹸）100g×2個

※本石鹸の特性上、表面に白い粉や斑点が出る場合がございますが、品質には問題ございません。

安心してご使用下さい。



消費期限

365日



発送期日

ご注文頂いてから2週間前後で発送します。



配送

常温 時間指定 別送



申込期日

通年



事業者

(有)花瀬農園



申込条件

何度も申し込み可