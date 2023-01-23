『ふるさと納税 和歌山市 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)2本とコーヒー1本の合計3本セット【和歌山市】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 04時 36分に出品され04月18日 04時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送方法：クール便(冷蔵)
・提供元：和歌山市厳選館
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申込みから1〜2週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２ヵ月程度
ふるさと納税 九度山町 寺尾牧場のこだわり濃厚牛乳(ノンホモ牛乳)3本セット(900ml×3本)【九度山町】
¥ 8400
ふるさと納税 北海道なかしべつ牛乳 1L×12本 北海道中標津町
¥ 8400
ふるさと納税 北海道なかしべつ乳製品詰合せセット 北海道中標津町
¥ 8400
よつ葉 北海道全粉乳 700g ６袋セット まとめ買い 不織布ふきん付き 粉末 牛乳 よつば 常温保存
¥ 8323
48％生クリーム 1000ml×6本 kurokawa ■黒川乳業
¥ 8611
ペコリーノ・ディ・ペンツァ（ピエンザ）・セミスタジオナート（イタリア産）9750円/ｋｇ 約500ｇ 量り売り商品 約４９００円〜
¥ 8597
東芝 TOSHIBA 長形パイプフード 【DV-142CLDUY】(新品)
¥ 8450
ふるさと納税 新潟県 佐渡市 佐渡乳業チーズ＆バターセット
¥ 8400
ふるさと納税 北海道 士幌町 北海道 よつ葉 チーズペースト 100g×6個 トマト&バジル マスタード カマンベールチーズ入り 北海道限定 バター 発酵バター …
¥ 8400
ふるさと納税 北海道 士幌町 北海道 よつ葉 チーズ バター 8個 セット 北海道限定 限定バター バター 詰合せ 発酵バター クリームチーズ おつまみ カマンベー…
¥ 8400
東芝 TOSHIBA システム部材 丸形パイプフード 【DV-202RNV(K)】(新品)
¥ 8397
森永乳業 ミルク（練乳） チューブ 120g×24本入×(2ケース)｜ 送料無料
¥ 8393
森永乳業 ミルク（練乳） チューブ 120g×24本入×(2ケース)｜ 送料無料
¥ 8393
パルミジャーノ・レジャーノ（イタリア産） 約1Kg 量り売り商品 24か月熟成 9450/ｋｇ DOP
¥ 8332
たまご80個 新鮮 こだわり卵 【送料無料】
¥ 8316
AGF マリーム スティック 低脂肪タイプ (3g×100本)×12箱入
¥ 8618
AGF マリーム スティック (3g×100本)×12箱入
¥ 8618
森永乳業 クリープ 180g袋×24袋入
¥ 8618
落札価格8400円
499 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！