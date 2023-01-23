『在庫処分特価】「６本収納」バボラ(Babolat) 2020 PURE AERO ピュアアエロ 6R ラケットバッグ テニスバッグ 751212-142 ブラック×イエロー(20y10m)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 30分に出品され03月19日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SPEC
カラー：ブラック×イエロー(142)
サイズ：約W75×H32×D32cm／容量：約42L
素材：ポリエステル60%、TPE20%、ポリウレタン20%
名称：BABOLAT PURE AERO 6 RACQUETS TENNIS BAG
仕様：コートで使う一日分のラケットやギアを収納、整理できるBABOLAT PURE AERO ラケットバッグです。
・フルレングスポケット×1
・等温保護機能付きフルレングスポケット×1
・サイドアクセサリポケット(大)×1(内部にアクセサリポケット×2)
・サイドアクセサリポケット(小)×1(内部にアクセサリポケット×1、ファスナー付きメッシュポケット×1)
・通気口付きシューズコンパートメント×1
・ネームホルダー×1
・持ち手×2
・パッド入りショルダーベルト×2
※バッグ以外の小物は写真撮影用です。付属しません。
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265 入札履歴
終了
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