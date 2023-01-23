『在庫処分特価】「６本収納」バボラ(Babolat) 2020 PURE AERO ピュアアエロ 6R ラケットバッグ テニスバッグ 751212-142 ブラック×イエロー(20y10m)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 30分に出品され03月19日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,399円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SPEC

カラー：ブラック×イエロー(142)

サイズ：約W75×H32×D32cm／容量：約42L

素材：ポリエステル60%、TPE20%、ポリウレタン20%

名称：BABOLAT PURE AERO 6 RACQUETS TENNIS BAG

仕様：コートで使う一日分のラケットやギアを収納、整理できるBABOLAT PURE AERO ラケットバッグです。

・フルレングスポケット×1

・等温保護機能付きフルレングスポケット×1

・サイドアクセサリポケット(大)×1(内部にアクセサリポケット×2)

・サイドアクセサリポケット(小)×1(内部にアクセサリポケット×1、ファスナー付きメッシュポケット×1)

・通気口付きシューズコンパートメント×1

・ネームホルダー×1

・持ち手×2

・パッド入りショルダーベルト×2

※バッグ以外の小物は写真撮影用です。付属しません。