家具 山善 チェスト 収納 (ストッパー付きキャスター) ロボット掃除機が入る 前面木製 2段 棚付き 幅44.5×奥行29.5×高さ75cm カ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

チェスト、タンス

【商品名】

山善 チェスト 収納 (ストッパー付きキャスター) ロボット掃除機が入る 前面木製 2段 棚付き 幅44.5×奥行29.5×高さ75cm カ



【商品説明】

・本体サイズ(約)：幅44.5×奥行29.5×高さ75cm床～下段棚下高さ：11.5cm引き出し内寸(約):幅40X奥行27X高さ20.5cm上棚有効寸法(約)：幅44x奥行20cm天板有効寸法：幅41.5x奥行27.5x高さ17.5cm耐荷重：天板/20?、上棚/8kg、引き出し/5kg材質：フレーム/金属(スチール)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、引出し/紙・不織布・合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、取っ手/金属(亜鉛合金)、キャスター/ポリプロピレン、表面加工/エポキシ樹脂塗装お客様組立品東証プライ



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 76.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。