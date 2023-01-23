『家具 山善 チェスト 収納 (ストッパー付きキャスター) ロボット掃除機が入る 前面木製 2段 棚付き 幅44.5×奥行29.5×高さ75cm カ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 53分に出品され04月23日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チェスト、タンス
【商品名】
山善 チェスト 収納 (ストッパー付きキャスター) ロボット掃除機が入る 前面木製 2段 棚付き 幅44.5×奥行29.5×高さ75cm カ
【商品説明】
・本体サイズ(約)：幅44.5×奥行29.5×高さ75cm床～下段棚下高さ：11.5cm引き出し内寸(約):幅40X奥行27X高さ20.5cm上棚有効寸法(約)：幅44x奥行20cm天板有効寸法：幅41.5x奥行27.5x高さ17.5cm耐荷重：天板/20?、上棚/8kg、引き出し/5kg材質：フレーム/金属(スチール)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、引出し/紙・不織布・合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、取っ手/金属(亜鉛合金)、キャスター/ポリプロピレン、表面加工/エポキシ樹脂塗装お客様組立品東証プライ
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 76.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8398円
433 入札履歴
終了
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