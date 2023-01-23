『【12月15日以降出荷】＜2023ビンテージ入荷！＞ 【送料無料！】 ポールジロー ブランデー＜正統＞＆スパークリングジュース ギフトセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 46分に出品され03月05日 02時 46分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 当店オリジナルのブランデー

『ポールジロー トラディション ＜正統＞』と、そのポールジローが今年出来たぶどうを使用して作る、毎年大人気のノンアルコール・スパークリングジュース、「ポールジロー スパークリング グレープジュース」2本をセットにした、



当店オリジナルの特別セットです！！



当店が選んだグランドシャンパーニュ・コニャック、ポールジローのシングルカスク＜正統＞と、毎年メディアでも取り上げられ、すぐに完売してしまう最高級スパークリングジュースを、今だけの限定特価でお届け致します！！