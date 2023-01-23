『【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】カンタベリー canterbury メンズ アイルランド ホーム オルタネイト レプリカ ジャージ RG32717【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 10分に出品され03月29日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています
商品は実店舗在庫と共有の為、完売の際はご容赦願います
カラー
ONE Color
素材
身生地/ポリエステル100％
衿本体/ポリエステル92％ ポリウレタン8％
衿後切替パーツ/ポリエステル82％ ポリウレタン18％
原産国 中国
2022年のアイルランド代表のホームジャージです。
身頃のデジタルのドットプリント柄がボーダー調のグラデーションになっており、クラシックな中にも新鮮さを感じさせます。
左胸にはアイルランド協会のシリコンエンブレム、胸中央にはスポンサープリントが付いています。
ボディー本体には環境に配慮したリサイクルポリエステルを採用しています
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4550219251107
商品コード
040-rg32717-xx
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落札価格8393円
546 入札履歴
終了
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