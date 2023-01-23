『グリーンハウス SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 32GB GH-SDHCUA32G ×3 セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 18時 06分に出品され03月28日 18時 06分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンハウス SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 32GB GH-SDHCUA32G ×3 セット
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パナソニック RP-SS01GBJ1K 1GB miniSDカード
¥ 8373
TOSHIBA コンパクトフラッシュカード 128GB EXCERIA 1000倍速 (最大読出速度150MB/s 最大書込速度120MB/
¥ 8372
INDMEM XQDメモリーカード 64GB 書き込み速度400MB/s 読み出し速度440MB/s
¥ 8370
サンディスク 正規品 microSD 512GB UHS-I U3 V30 書込最大130MB/s Full HD & 4K SanDis
¥ 8369
パナソニック 64GB microSDXC UHS-I カード RP-SMGB64GJK
¥ 8367
Patriot Memory MicroSDメモリカード A1 V30 512GB Andriod スマートフォンとタブレット最適化 Ful
¥ 8366
Patriot Memory Signature Premium Line Series DDR4 3200MHz PC4-25600 32GBキット
¥ 8364
パナソニック(Panasonic) スポットライト(スティックタイプ) LGW40262LE1 80形 拡散 オフブラック
¥ 8361
マイクロSD 512GB サンディスク Extreme PRO microSDXC A2 SDSQXCZ-512G 海外パッケージ品
¥ 8358
ラディウス RP-MSX64U3 microSDXCカード 64GB CLASS10
¥ 8358
SanDisk ExtremeIII MemoryStick Pro-HG Duo 8GB 転送速度30MB/sec SDMSHX3-008
¥ 8358
SanDisk ( サンディスク ) 128GB Extreme コンパクトフラッシュカード SDCFXSB-128G-G46 ［ 海外パッ
¥ 8357
パナソニック ブルーレイディスク 録画用6倍速 25GB(単層 追記型) 20枚パック LM-BR25MH20N
¥ 8357
ソニー 32GB UHS-II Tough G-Series SDカード (R300/W299)
¥ 8356
SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 1TB Nintendo Switch 動作確認済4K対応 cla
¥ 8355
Amplim 32GB microSD SDHC メモリーカード 4枚パック アダプター付き（Class 10 U1 UHS-I V10 A
¥ 8355
TOSHIBA SDHCメモリカード Class10 32GB SD-FX032G
¥ 8351
Samsung EVO 128GB MicroSDXC Class 10 UHS-1
¥ 8351
落札価格8393円
103 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！