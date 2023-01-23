『実験医学増刊 Vol.39 No.20 EVs 細胞外小胞の生物学〜エクソソームをはじめとする多様な小胞の生理・病理の理解と新しい解析法【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 16時 32分に出品され03月04日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,392円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
実験医学増刊 Vol.39 No.20 EVs 細胞外小胞の生物学〜エクソソームをはじめとする多様な小胞の生理・病理の理解と新しい解析法
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.20 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 25.70 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8392円
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