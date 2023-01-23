『ボーネルンドオリジナル (BorneLund Original) オリジナル積み木 S 積み木のほん付 1歳頃 BZID003【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 32分に出品され03月29日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボーネルンドオリジナル (BorneLund Original) オリジナル積み木 S 積み木のほん付 1歳頃 BZID003



【商品説明】

・おしゃれでかわいい海外のおもちゃ

・対象年齢 : 1歳から

・男女共用



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 1.94 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。