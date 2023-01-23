『マッサージシート 寝ながらマッサージ器 全身 首 肩 腰 尻 マッサージ枕 ネックマッサージャー マッサージチェア マッサージ機 疲労解消 父 母 敬老の日【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 51分に出品され03月24日 23時 51分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マッサージシートは全身対応で首から肩、背中、腰、お尻まで幅広くフィット。もみ、振動の機能で本格的なマッサージを実現します。
寝ながらの姿勢でマッサージするので、リラックスした気分でコリをほぐせます。
自動コースは全身、肩、腰、ストレッチなどの9コースでマッサージします。
ヘッド部分は、正逆方向に3階段調節することができます。
椅子やソファに立てかけてもお使いいただける設計です。
商品情報
梱包サイズ： W37.5×D61×H20cm
寸法（約）：幅55×奥行156×厚さ3cm
折畳るサイズ(約)：幅55×奥行35×厚さ20cm
重量（約）：2.6kg
素材：PVC、ポリエステル
定格電圧・周波数：AC100V〜240V 50／60Hz
消費電力：24W
タイマー：10/20/30分
保証期間：90日
内容セット：収納袋x1、マッサージシート本体x1、マッサージ枕x1、リモコンx1、ACアダプターx1、取扱説明書x1、保証書x1
【ご注意】
※使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じた時にはただちに使用を中止してください。
注意：医療機器ではありません。
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落札価格8386円
355 入札履歴
終了
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