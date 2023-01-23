『オークリー レーダーEV パス スタンダードフィット サングラス 交換レンズ ゴルフ用 プリズム 101-116-004 OAKLEY RADAR EV PATH スポーツサングラス PRIZM GOLF【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 07分に出品され03月04日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド ： オークリー / OAKLEY
カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ
型番 ： 101-116-004
モデル ： RADAR EV PATH / レーダーイーブイパス
レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM GOLF プリズムゴルフ / 30% / UVカット
付属品 ： マイクロバック
備考 ： RADAR EV（PATH/PITCH）アジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも装着可能ですが、レンズシェイプはスタンダードフィットの形状になります。
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落札価格8386円
390 入札履歴
終了
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