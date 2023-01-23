『オークリー レーダーEV パス アジアンフィット サングラス 交換レンズ プリズム 101-488-007 OAKLEY RADAR EV PATH ジャパンフィット PRIZM FIELD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 23分に出品され03月25日 20時 23分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド ： オークリー / OAKLEY
カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ
型番 ： 101-488-007
モデル ： RADAR EV PATH ASIAN / レーダーイーブイパス
フィット ： ASIAN FIT / アジアンフィット
レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM FIELD プリズムフィールド / 15% / UVカット
付属品 ： -
備考 ： RADAR EV（PATH/PITCH）アジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも装着可能ですが、レンズシェイプはアジアンフィットの形状になります。
関連ワード ： ゴルフ 自転車 サイクリング サングラス 登山 ハイキング マラソン ジョギング ウォーキング ドライブ テニス フィッシング UV 紫外線 対策 れんず
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落札価格8386円
31 入札履歴
終了
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