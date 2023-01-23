『ダイワ(DAIWA) 万能ルアー(エギング)ロッド ルアーニスト 83ML 釣り竿【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 29分に出品され03月04日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 万能ルアー(エギング)ロッド ルアーニスト 83ML 釣り竿



【商品説明】

・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング

・主なターゲット:アオリイカ タチウオ

・主な用途:エギング ワインド

・全長(m):2.52 仕舞(cm):130 先径/元径(mm):1.7/11.4

・竿袋(ナイロン製)付属 カーボン含有率90%

・継数(本):2 自重(g):142

・適合ルアー(g):5-25 / 適合エギ(号)2.5-3.5 適合ライン:ナイロン(lb) 6-12 / PE(号) 0.6-1.2



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 135.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。