『VeroMan 子供 滑り台付き プール 家庭用 ファミリープール ビニールプール キッズ 庭 水遊び (緑のワニ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 28分に出品され04月15日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VeroMan 子供 滑り台付き プール 家庭用 ファミリープール ビニールプール キッズ 庭 水遊び (緑のワニ)
【商品説明】
・[サイズ]約201×170×84cm
・[ブランド] VEROMAN
・[特徴]お子様たちが、楽しく暑い夏を乗り越えられるように！
・[素材] PVC100%
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8379円
870 入札履歴
終了
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