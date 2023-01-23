『VeroMan 子供 滑り台付き プール 家庭用 ファミリープール ビニールプール キッズ 庭 水遊び (緑のワニ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 28分に出品され04月15日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VeroMan 子供 滑り台付き プール 家庭用 ファミリープール ビニールプール キッズ 庭 水遊び (緑のワニ)



【商品説明】

・[サイズ]約201×170×84cm

・[ブランド] VEROMAN

・[特徴]お子様たちが、楽しく暑い夏を乗り越えられるように！

・[素材] PVC100%



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。