『ヒーター 電気ファンヒーター 小型 セラミックヒーター 1秒速暖 タイマー機能 温度調節可能 90°自動首振り LEDディスプレイ温度表示【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 47分に出品され03月29日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒーター 電気ファンヒーター 小型 セラミックヒーター 1秒速暖 タイマー機能 温度調節可能 90自動首振り LEDディスプレイ温度表示



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 43.10 cm

重量 : 2.61 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。