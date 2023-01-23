『水素焼成サンゴ末 ピュアアッシュ 120粒（水素焼成サンゴ末サプリメント）【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 17時 24分に出品され03月16日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
水素焼成サンゴ末100%配合のサプリメント【健康補助食品】カプセル120粒入り（1粒の内容量390mg）1日の摂取目安量：2〜8粒
原材料：ピュアアッシュコーラル（水素焼成サンゴ末） / HPMC栄養成分(2粒当たり)： エネルギー 0.48kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0.12g、ナトリウム 2.98mg（食塩相当量 0.008g）
水素焼成サンゴ末100％
【商品説明】
説明
水素焼成サンゴ末100％配合のカプセル状のサプリメント取扱上の注意： 効果・効能については、個人差があります。 合わない場合は、利用を中止し医師に相談してください。 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 体質や体調によりまれにあわない時があります。その場合はご使用を中止してください。 薬を服用している方、通院中の方は担当専門医にご相談の上、ご使用ください。 1日の摂取目安量を守り、過剰摂取にならないようにご注意ください。 開封後はチャックをしっかりと閉め、お早めにお召し上がりください。 色や風味に違いが生じる場合がありますが、原料
【当店からの連絡】
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落札価格8373円
986 入札履歴
終了
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