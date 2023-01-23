『パンツ HEARTGREEN HAK009 スカンジナビアン・パターンコレクションテーパードパンツ ウッドベージュ S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 17時 35分に出品され03月08日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HEARTGREEN HAK009 スカンジナビアン・パターンコレクションテーパードパンツ ウッドベージュ S



【商品説明】

・カラー：ウッドベージュ、サイズ：SS

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 24.37 cm

奥行 : 37.34 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。