『パンツ HEARTGREEN HAK009 スカンジナビアン・パターンコレクションテーパードパンツ ウッドベージュ S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 17時 35分に出品され03月08日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HEARTGREEN HAK009 スカンジナビアン・パターンコレクションテーパードパンツ ウッドベージュ S
【商品説明】
・カラー：ウッドベージュ、サイズ：SS
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 24.37 cm
奥行 : 37.34 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8363円
904 入札履歴
終了
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