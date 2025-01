【送料無料】[Blu-ray]/ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rule the Stage/『ヒプノシスマイク -Di【年末の贈り物】

商品情報

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 《Bad Ass Temple VS 麻天狼》映像商品発売決定!! 東京品川プリンスホテルにて2022年12月から公演されたヒプステ新章の第二弾。初回限定版は、《Bad Ass Temple VS 麻天狼》楽曲集CD付き。