『LINDSPORTS ウェイトジャンプロープ トレーニング用縄跳び (【緑】1.0kg)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 55分に出品され03月27日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,355円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 長さ：270cm（ロープ部分・持ち手含まず）※長さ調整不可

持ち手部分長さ：約18cm / 持ち手部分直径：約3.5cm

材質：ロープ/PVC（ポリ塩化ビニル）、ハンドル/PP（ポリプロピレン）