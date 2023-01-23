『Susire プランター 5段 長方形 キャスター付き いちごの植木鉢 大型 おしゃれ プラスチック 屋外 室内 ベランダ 野菜用プランター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 03時 48分に出品され03月20日 03時 48分に終了予定です。即決価格は8,376円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Susire プランター 5段 長方形 キャスター付き いちごの植木鉢 大型 おしゃれ プラスチック 屋外 室内 ベランダ 野菜用プランター



【商品説明】

・【5段式・省スペース】5つの幅50センチ以上の大型プランターを搭載していて、5種類以上の野菜を育てて、大量に収穫できることを楽しめます。手軽に家庭菜園を始めたい人におすすめのプランターです

・【キャスター付き・移動しやすい】高品質なキャスターが付いており、日当たりなどの状況に応じてスムーズに動かせます。更に、強風や台風のような悪天候の日やプランター下の掃除を行うときに、移動もスムーズに行えるため、腰に負担もかかりません

・【作業しやすいハイタイプ】高いプランターの設計のため、水やりなどの作業が楽な姿勢で行えます。お年寄りや腰痛持ちの方には、立ったまま作業できます

・【安定感の高い仕組み】太いス



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 39.50 cm

奥行 : 80.50 cm

重量 : 10.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。