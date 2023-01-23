『サムスン MZ-V7S1T0B / IT NVMe M.2 SSD 970 EVO Plus 1TB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 38分に出品され04月01日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サムスン MZ-V7S1T0B / IT NVMe M.2 SSD 970 EVO Plus 1TB
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8350円
203 入札履歴
終了
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