『テトラ (Tetra) テトラ テラリウムフィルター TF-60 カメ【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 15時 34分に出品され04月23日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
強力なろ過を行うと同時に、魚の隠れ家やカメの甲羅干しの島にもなる、画期的なデコレーションフィルターです。
熱帯魚・川魚・カメなどのテラリウム水槽に最適です。
ダブルのバイオバッグジュニアで強力なろ過を行います。
本体サイズ:幅23奥行21高さ23*
60cm*120cm水槽に使用できます。
ペット用品:熱帯魚・観賞魚:水槽・アクアリウム:ポンプ・フィルター:フィルター
カミハタ Rio+ フィルターセット5 (50Hz・東日本地域用)
¥ 8348
Bikou Water用 活性炭入り セラミックフィルター
¥ 8348
エーハイム ドレンコック 2260用
¥ 8348
テトラ (Tetra) バリューEXフィルター VX-60 (適合水槽容量38~75ｃｍ、20~100L) アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金
¥ 8346
シッチェ (SICCE) 循環ポンプ シンクラ 1.5 60Hz
¥ 8344
エーハイム サブフィルター 2217
¥ 8343
アクアシステム プロジェクトフィルター プラス 645 60HZ
¥ 8343
エーハイム フィルターケース L(2235)/2236/2036用 L サイズ
¥ 8343
Poafamx 12Vエアーポンプ 18W 吐出量38L/min 酸素ポンプ 水槽曝気 吐出口6つ 逆流防止弁付 お釣り用具 漁船 活魚 海
¥ 8343
テトラ (Tetra) バリューEXフィルター VX-75
¥ 8343
エーハイム インペラー 1060/1260/1262/2260用 60Hz
¥ 8343
エーハイム ホースアダプター 2026/2028用
¥ 8342
マメデザイン マメスキマー3用 ガラス管本体 交換部品
¥ 8342
METIS ウェーブポンプ 水流ポンプ 水中ポンプ 水槽ポンプ アクアリウム ワイヤレス 回転式 水槽循環ポンプ 強力
¥ 8341
カミハタ Rio+ 2100 (60Hz・西日本地域用) パワーヘッドポンプ
¥ 8341
エーハイム フィルターケース L(2235)/2236/2036用 L サイズ
¥ 8339
AIネット ダイヤル式スピードコントローラー
¥ 8339
AIネット ダイヤル式スピードコントローラー
¥ 8339
落札価格8349円
656 入札履歴
終了
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