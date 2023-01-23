『テトラ (Tetra) テトラ テラリウムフィルター TF-60 カメ【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 15時 34分に出品され04月23日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 強力なろ過を行うと同時に、魚の隠れ家やカメの甲羅干しの島にもなる、画期的なデコレーションフィルターです。

熱帯魚・川魚・カメなどのテラリウム水槽に最適です。

ダブルのバイオバッグジュニアで強力なろ過を行います。

本体サイズ:幅23奥行21高さ23*

60cm*120cm水槽に使用できます。



ペット用品:熱帯魚・観賞魚:水槽・アクアリウム:ポンプ・フィルター:フィルター