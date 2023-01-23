『ASUS ゲーミングマウス 無線 P513 ROG KERIS WIRELESS 超軽量 79g ワイヤレス充電 最大78時間 ROG マイクロ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 01時 55分に出品され03月04日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,343円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2 Mサイズ 軽量79g 無線・ブラック P513 ROG KERIS WIRELESS
・デュアルワイヤレス2.4GHzとBluetoothLE、および有線USBを使用したトライモード接続
・ROG16 000 dpi、400 ips光学センサー、1000Hzポーリングレート
・ハニカム内部構造により、軽量の79グラムデザインが実現
・最大78時間のバッテリー寿命、またはRGB照明をオンにした場合は56時間
・有線の急速充電機能は、15分の充電で最大12時間の再生時間を提供します
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落札価格8343円
301 入札履歴
終了
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