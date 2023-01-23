『ホビーベース ラストナイト・オン・アース 日本語版 基本セット (2-6人用 60-90分 12才以上向け) ボードゲーム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 08時 04分に出品され03月13日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホビーベース ラストナイト・オン・アース 日本語版 基本セット (2-6人用 60-90分 12才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :12才以上



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 30.70 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ホビーベース

ラストナイト・オン・アース

日本語版

基本セット

(2-6人用

60-90分

12才以上向け)

ボードゲーム