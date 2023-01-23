『ホビーベース ラストナイト・オン・アース 日本語版 基本セット (2-6人用 60-90分 12才以上向け) ボードゲーム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 08時 04分に出品され03月13日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホビーベース ラストナイト・オン・アース 日本語版 基本セット (2-6人用 60-90分 12才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・対象年齢 :12才以上
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 30.70 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
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終了
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