『プリンス スカートパンツ クォータースコートパンツ レディース ブラック (165) 日本 S (日本サイズS相当)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 13時 10分に出品され04月20日 13時 10分に終了予定です。即決価格は8,335円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリンス スカートパンツ クォータースコートパンツ レディース ブラック (165) 日本 S (日本サイズS相当)



【商品説明】

・SIZE:S スコート(ウエスト:62cm 総丈:32.5cm)パンツ(ウエスト:63cm 股上:25cm わたり幅:26cm 股下:53cm 裾幅:15cm)

・素材構成: スカート/ライトスムース(ポリエステル100%)， スパッツ/ストレッチファインスムース(ポリエステル95%， ポリウレタン5%)



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 16.19 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。