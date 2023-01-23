『スリクソン(SRIXON) テニス バッグ スポーツバッグ ブラック SPC-2912【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 00時 43分に出品され05月06日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スリクソン(SRIXON) テニス バッグ スポーツバッグ ブラック SPC-2912
【商品説明】
・サイズ:L53×H32×W31cm
・原産国:中国
・素材:ポリエステル
・重さ:0.9kg
【サイズ】
高さ : 31.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8333円
627 入札履歴
終了
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