『スリクソン(SRIXON) テニス バッグ スポーツバッグ ブラック SPC-2912【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 00時 43分に出品され05月06日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スリクソン(SRIXON) テニス バッグ スポーツバッグ ブラック SPC-2912



【商品説明】

・サイズ:L53×H32×W31cm

・原産国:中国

・素材:ポリエステル

・重さ:0.9kg



【サイズ】

高さ : 31.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。