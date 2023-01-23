『グルーミングタブ 重炭酸イオンケア浴剤 100錠入り(犬・猫などペット用浴用化粧料)【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 18時 20分に出品され04月17日 18時 20分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グルーミングタブ 重炭酸イオンケア浴剤 100錠入り(犬・猫などペット用浴用化粧料)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 17.90 cm
奥行 : 28.50 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8332円
836 入札履歴
終了
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