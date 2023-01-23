『イズミ IZF-V939 S ハイエンドシリーズ首振り 4枚刃 新品 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 04分に出品され03月17日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 IZUMI ハイエンドシリーズ初チタンコーティング刃

最も負荷のかかる前後の刃に、チタンをコーティング。未コーティング刃と比較して凹凸が少なく、刃の表面がなめらかに。



ダイキャスト刃枠

重厚感のある金属製の刃枠で、パワフルな高速駆動を支えます。



Vシリーズ最速音波駆動

ターボ時、毎分10，000ストロークの高速モーター採用。



本体丸洗い可能

お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。



約4週間充電不要

1日1回約3分間の使用で約4週間使用可能。