『[輸入盤ブルーレイ]Wrath of the Titans【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 07時 05分に出品され03月18日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入盤ブルーレイですが日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。
※ご確認ください※
一部輸入版アニメブルーレイには、「リージョンコード」とは別の「国コード」というものが設定されている作品がございます。
お持ちのブルーレイ・プレイヤーが国コードをアメリカ等に変更できるかどうかご確認ください。（機種によりましては変更できない機種がございます。その場合はご視聴できない可能性がございますのでご注意ください。）
国コードをアメリカ（日本以外）に設定してご覧ください。
PS3、PS4、PS5は 初期設定で再生可能です。
種別：BLU-RAY
ジャンル：Rock Music Video (Concert/Performance)
発売日：2012/7/3
ディスク枚数：2
コメント：Directed by Jonathan Liebesman. Starring Edgar Ramirez， Danny Huston， Bill Nighy.
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落札価格8330円
410 入札履歴
終了
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