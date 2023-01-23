イルビゾンテ IL BISONTE コインケース 小銭入れ SCP020 PV0001 BL312B bwil00435l 本革 ボックス型 スクエア型 BLU DENIM ブルーデニム【2025の人気アイテム】

商品情報

ブランド名:イルビゾンテ IL BISONTE

商品番号:ilbi-bwil00435l-scp020-pv0001-bl312b-scp20pv1bl312-0019

商品名:イルビゾンテ IL BISONTE コインケース 小銭入れ SCP020 PV0001 BL312B bwil00435l 本革 ボックス型 スクエア型 BLU DENIM ブルーデニム

カラー(柄):・本体/ BLU DENIM ブルーデニム

・金具/BRASS アンティークゴールド

素 材:ベジタブルタンニング+カウハイドレザー

サイズ(約):・本体/W8×H7×D1.5cm

機 能:・開閉/スナップボタン式

仕 様:女性用/婦人用/レディース/男性用/紳士用/メンズ/ユニセックス

付属品:イルビゾンテ 専用保存布袋

製造国:イタリア 等

商品の状態:新品

ilbi-scp20pv1bl312