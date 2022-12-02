『King Gizzard ＆ the Lizard Wizard - Live In Brussels 19 - 180-Gram Bone Colored Vinyl LP レコード 輸入盤【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 44分に出品され03月13日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Live In Brussels 19 - 180-Gram Bone Colored Vinyl
アーティスト: King Gizzard ＆ the Lizard Wizard
現地発売日: 2022/12/02
レーベル: Fuzz Club
その他スペック:
180グラム/カラーヴァイナル仕様/輸入:カナダ
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落札価格8329円
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