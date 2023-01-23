『激レア✨ ヴァレンティノガラヴァーニ ショルダーバッグ 2way ブラック 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 46分に出品され03月30日 13時 46分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○サイズ

縦 20cm 横 27cm マチ 13cm

ハンドル(バッグ上部から持ち手まで) 13cm

ショルダー 110cm



○アイテム

ヴァレンティノガラヴァーニ VALENTINOGARAVANI

ショルダーバッグ

ハンドバッグ

2way 肩掛け 斜め掛け

サフィアーノレザー 革

ブラック 黒



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



平置き実寸。

着画はお断りしています。



○状態

目立った傷や汚れ等も少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。



○カラー

ブラック 黒



○素材

レザー 革



○配送

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。



他サイトでも出品をしているため、予告なしに商品を削除する可能性があります。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！



管理番号00511 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 激レア✨

ヴァレンティノガラヴァーニ ショルダーバッグ

2way

ブラック

黒