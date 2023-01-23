『コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 茶色塗装 AU40254L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 06時 07分に出品され03月22日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
白熱球60W相当
電球色
LED付
速結端子付(送りなし)
消費電力:4.9W
色温度:2700K
演色性:Ra84
定格光束:350lm
固有エネルギー消費効率:71.4lm/W
電球形LEDランプLDA5(E26)
アルミダイカスト:茶色塗装
ガラス:内面白色塗装
光源寿命:40，000時間
【商品説明】
説明
白熱球60W相当
電球色
LED付
速結端子付(送りなし)
消費電力:4.9W
色温度:2700K
演色性:Ra84
定格光束:350lm
固有エネルギー消費効率:71.4lm/W
電球形LEDランプLDA5(E26)
アルミダイカスト:茶色塗装
ガラス:内面白色塗装
光源寿命:40，000時間
絶縁台不要
調光器との併用はできません。
防雨型
ねじ込式
【商品詳細】
ブランド：コイズミ照明
商品名：コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 茶色塗装 AU40254L
製造元：コイズミ照明
商品番号：
【当店からの連絡】
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落札価格8329円
384 入札履歴
終了
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