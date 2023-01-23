『コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 茶色塗装 AU40254L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 06時 07分に出品され03月22日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品概要】

白熱球60W相当

電球色

LED付

速結端子付(送りなし)

消費電力:4.9W

色温度:2700K

演色性:Ra84

定格光束:350lm

固有エネルギー消費効率:71.4lm/W

電球形LEDランプLDA5(E26)

アルミダイカスト:茶色塗装

ガラス:内面白色塗装

光源寿命:40，000時間



【商品説明】

説明



白熱球60W相当

電球色

LED付

速結端子付(送りなし)

消費電力:4.9W

色温度:2700K

演色性:Ra84

定格光束:350lm

固有エネルギー消費効率:71.4lm/W

電球形LEDランプLDA5(E26)

アルミダイカスト:茶色塗装

ガラス:内面白色塗装

光源寿命:40，000時間

絶縁台不要

調光器との併用はできません。

防雨型

ねじ込式



【商品詳細】

ブランド：コイズミ照明

商品名：コイズミ照明 ポーチ灯 白熱球60W相当 茶色塗装 AU40254L

製造元：コイズミ照明

商品番号：



【当店からの連絡】