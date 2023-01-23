『ケイトスペード ポーチ kate spade NEW YORK PWRU5118 CLASSIC NYLON BERRIE 化粧ポーチ コスメポーチ ペンポーチ BK 071 BLACK+CLOTTED CREAM ボーダー柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 20時 49分に出品され04月05日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 毎日気軽に使えるデイリーアイテムとして大人気の「classic nylon」シリーズからシンプルなコスメポーチが登場しました。

マチがあって幅の広いスクエア型の「barrie」は、マスカラやブラシなど長さのある小物を収納するにも便利なシルエットです。

汚れや水濡れにも強い素材で、持ち歩きにぴったりのサイズ感も魅力。



ブランド：ケイトスペード KATE SPADE

商品番号：ksp-pwru5118-071-0001

商品名：ケイト・スペード kate spade NEW YORK PWRU5118 CLASSIC NYLON BERRIE クラシック ナイロン ベリー ポーチ BK 071 ブラック+クロテッドクリーム BLACK+CLOTTED CREAM ボーダー柄

カラー(※柄)：

ブラック+クロテッドクリーム BLACK+CLOTTED CREAM

本体：ボーダー柄

素材：ポリエステル

サイズ(約)：W18.3×H8×D5.5cm

重量(約)：90g

機能：

開閉：ファスナー

内側：ポケット×1

仕様：女性用/婦人用/レディース

付属品：なし

製造国：中国，フィリピン，ベトナム 等



ksp-pwru5118-071