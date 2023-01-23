『サントリー トリス エクストラ 700ml×6本 u-yu【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 12時 19分に出品され04月16日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,325円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細



品名

サントリー トリス〈エクストラ〉 700ml 瓶



商品説明

原酒の配合を見直し、杉樽由来の香りやキレのある味わいは残しつつ、より飲みごたえのある味わいに仕上げました。



容量

700ml



アルコール度数

40％



原材料

モルト、グレーン







リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。「お酒は20歳から！未成年者への酒類の販売は固くお断りしています！」